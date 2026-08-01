مصرع شاب غرقا بشاطئ الخلفاء في العريش

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم السبت، في مياه بحر مدينة العريش، قبالة شاطئ الخلفاء، في تمام الساعة السادسة صباحًا، قبل بدء عمل فرق الإنقاذ بالشاطئ.

وقالت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، في بيان اليوم، إن فرق الإنقاذ تلقت إخطارًا بالواقعة فور استئناف عملها، حيث تحركت العناصر المختصة إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال جثة الشاب، ونقله إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

وجددت الجهات المختصة مناشدتها للمواطنين والزوار بضرورة الالتزام بمواعيد نزول البحر المعلنة، وعدم السباحة إلا خلال فترات تواجد المنقذين، حرصًا على سلامتهم.