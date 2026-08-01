مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبة ويهاجمون منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية

- في بلدة صوريف شمال مدينة الخليل

أحرق مستوطنون إسرائيليون، السبت، مركبة فلسطينية، وهاجموا منزلا قُرب بلدة صوريف، شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المواطن علي غنيمات، من سكان البلدة، إن مستوطنين "هاجموا عند الساعة الثانية والنصف من فجر السبت أطراف بلدة صوريف من جهة مستوطنة عتصيون (شرقي البلدة)، وأحرقوا إحدى المركبات، وحاولوا إحراق أخرى".

وأضاف أن المستوطنين "هاجموا منزلا وحاولوا إحراقه، لكن يقظة السكان الذين كانوا يتواجدون في ساحة المنزل أفشلت الهجوم، لكنه تسبب في حالة خوف ورعب لدى الأطفال والنساء بشكل خاص".

وأشار غنيمات إلى أن السكان يعيشون في المنطقة حالة ترقب وقلق دائمين نتيجة هجمات المستوطنين المتكررة، إلى درجة أن الرجال اضطروا إلى ترك أعمالهم ومقاطعة المناسبات الاجتماعية للبقاء في البيوت وجوارها لحمايتها.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2026، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا، وفق بيانات فلسطينية.