بزشكيان: مستقبل إيران بيد شعبها

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الشعب الإيراني فُرضت عليه حروب وضغوط وعداءات متواصلة، منذ حادث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة طهران، قبل عامين من الآن.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في كل هذه الأيام العصيبة، كان الشعب هو البطل الحقيقي. ومستقبل إيران سيُحدده شعبها».

في المقابل، قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني علي عبد اللهي، إن «الولايات المتحدة تتابع بوتيرة متسارعة مسار إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق».

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس»، صباح السبت، نوه المسئول العسكري الإيراني أن «هذا النهج ناتج عن استراتيجية خطيرة تهدف إلى التوسع والهيمنة غير الشرعية على المنطقة بأكملها».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستغل موارد وبنية دول المنطقة لتعزيز قوتها العسكرية وقوة إسرائيل، معقبًا: «أي دولة تتخذ من أمريكا درعًا دفاعيًا ستُحرق في نار الحرب»، حسب وصفه.

وفي وقت سابق، قال مسئول إيراني كبير، إن إيران تعتبر التقارير التي تفيد باحتمال شن هجمات أمريكية وإسرائيلية على البنية التحتية الإيرانية «دربا من دروب التهور».

ونقلت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية، عن المسئول، قوله إن إيران أعدت خطة شاملة للرد على أي تهور أمريكي محتمل.

وبحسب المسئول الإيراني، فإنّ خطة الرد الإيرانية تتضمن البنية التحتية الحيوية لإسرائيل وأمريكا في المنطقة.