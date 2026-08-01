هيئة ميناء دمياط: حركة الصادرات إلى 11 دولة بلغت 15217 طنا خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 13 سفينة، بينما غادرته 9 سفن؛ ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 32 سفينة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم السبت، إن حركة تداول البضائع العامة سجلت نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغت الصادرات 15217 طنًا، شملت 4456 طنًا من علف البنجر، و810 أطنان من الجبس، و2035 طنًا من الأسمنت المعبأ، و200 طن من اليوريا، و7716 طنًا من البضائع المتنوعة.

كما بلغت الواردات 20515 طنًا، تضمنت 6906 أطنان من الخردة، و1014 طنًا من خشب الزان، و7126 طنًا من الحديد، و2400 طن من الأرز، و3069 طنًا من الأبلاكاش.

وسجلت حركة الحاويات تصدير 550 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد حاويات الترانزيت 3912 حاوية مكافئة، كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 84641 طنًا، فيما سجلت مخازن القطاع الخاص 44430 طنًا.

ووصلت حركة دخول وخروج الشاحنات إلى 2798 حركة، بما يعكس استمرار انتظام العمل داخل الميناء، فيما غادرت السفينة «GALLIPOLI SEAWAYS» التابعة لخط الرورو الملاحي الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي، بعد تداول 3704 أطنان من البضائع، شملت خضروات وفواكه، ومفاتيح «ليد» للسيارات، وكابلات كهربائية، ومنسوجات، وملابس، وضفائر سيارات، وإشارات، وأوتوبيسات، ومعدات، وماكينات.

وتوجهت شحنات التصدير إلى إيطاليا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسويد والمجر وبولندا وفرنسا والنمسا، إلى جانب بضائع ترانزيت متجهة إلى الإمارات وسلطنة عمان والكويت والسعودية وقطر والبحرين، بما يعزز دور ميناء دمياط كمركز محوري للتجارة الإقليمية والدولية.