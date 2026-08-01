أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة «ارتفاعًا قياسيًا» في أعداد الضحايا خلال الشهر المنصرم، حيث سُجل 152 شهيدًا في مختلف المحافظات، مسجلة بذلك الحصيلة الشهرية الأكبر منذ مطلع العام.

وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة، اليوم السبت، عن حجم الاستهداف في صفوف المدنيين، إذ بلغت نسبة الضحايا من إجمالي الشهداء: 21 طفلًا، و14 امرأة، و4 من كبار السن، مما يعكس الأثر المباشر للتصعيد على الأحياء والمناطق السكنية المأهولة.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 8 شهداء، و76 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 1222 شهيدًا، و4053 إصابة، و804 شهداء انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و349 شهيدًا، و174 ألفًا و162 إصابة.

ولفتت إلى وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المبنى إلى 33 حالة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.