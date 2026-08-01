الصين تجري مناورات عسكرية قرب جزيرة سكاربورو شول وسط توترات مع الفلبين

أجرت الصين، مناورات عسكرية بالقرب من جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، اليوم السبت، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع الفلبين.

وشملت المناورات البحرية والجوية المشتركة بالقرب من المنطقة، المعروفة في الصين باسم جزيرة هوانجيان وفي الفلبين باسم باناتاج شول، اختبار قدرة الجيش على تنسيق العمليات الجوية والبحرية وتقديم تعزيزات سريعة، وفقا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي.

وجاءت هذه المناورات بعد أن انتقدت بكين محاولات مانيلا توسيع حقوقها في قاع البحر في بحر الصين الجنوبي، وهو ممر تجاري عالمي حيوي يضم احتياطيات كبيرة من النفط والغاز تحت سطح البحر، وتطالب الصين بالسيادة على معظمه.

وكانت الفلبين، قد قدمت في وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبا إلى الأمم المتحدة لتوسيع حدود قاعها البحري بحيث تشمل المنطقة المتنازع عليها.

وقالت القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان: "إن ما يسمى بخطوط الأساس للبحر الإقليمي الخاصة بجزيرة هوانجيان داو ، التي حددها الجانب الفلبيني، غير قانونية وباطلة".

كما أصدرت الصين، اليوم السبت، مجموعة من اللوائح الخاصة بمحمية طبيعية أنشأتها العام الماضي حول منطقة سكاربورو شول.

وتحظر هذه اللوائح الصيد أو التعدين أو جمع الشعاب المرجانية دون تصريح.

وتشهد المياه، المتنازع عليها مواجهات متكررة بين خفر السواحل الصيني والبحارة والصيادين الفلبينيين.

وخلال الأسبوع الماضي، وقعت ثلاثة حوادث مواجهة على الأقل. وفي إحدى هذه الحوادث، اتهم الجيش الفلبيني خفر السواحل الصيني بإصابة بحار فلبيني في رأسه بعد ضربه بهراوة.