فرنسا: السيطرة على الحريق الهائل بالقرب من بوردو

قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم السبت، إن أكبر حريق غابات في البلاد في الموسم الحالي، بالقرب من مدينة بوردو المطلة على المحيط الأطلسي، أصبح تحت السيطرة وتوقف عن الانتشار، ولفت في نفس الوقت إلى استمرار وجود بؤر نشطة.

وأضاف نونيز أنه رغم أن الوضع تراجع فأنه لايزال هناك "مناطق نشطة" وبؤر ساخنة مازالت تستلزم الانتباه.

وقالت السلطات إن التحسن سوف يسمح لأكثر من 10 آلاف مقيم آخر بالعودة لمنازلهم.

وأتى حريق الغابات الذي اندلع غرب بوردو على نحو 42 ألف هكتار، مما يجعله أكبر حريق في الموسم الحالي بفرنسا. وقامت السلطات بإجلاء نحو 224 ألف شخص رغم قولها إنها سمحت لنحو 198 ألف شخص بالعودة لمنازلهم.

وقال نونيز إنه منذ بداية العام، أتت حرائق الغابات على نحو 119 ألف هكتار عبر فرنسا.