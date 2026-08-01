باكستان ترحب بالتطورات الإيجابية بشأن خطة السلام في غزة

رحبت باكستان، اليوم السبت، بالتطورات الإيجابية تجاه تنفيذ خطة السلام الشاملة في غزة، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي: "ترحب باكستان أيضا بالجهود المستمرة للدول الوسيطة، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وتركيا، وتأمل أن تؤدي هذه التطورات إلى التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات بموجب خطة السلام في غزة."

وأضاف المتحدث، أن باكستان تثق في أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره من خلال عملية سياسية موثوقة ومحددة زمنيا، بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف البيان، أن هذه العملية يجب أن تبلغ ذروتها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.