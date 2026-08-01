مستشفى شهداء الأقصى: تدمير الاحتلال مخازن الأدوية الرئيسية يهدد بانهيار كامل للمنظومة الصحية

قال خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المباشر لمخازن الأدوية الرئيسية يمثل تحولا خطيرا في طبيعة استهداف القطاع الصحي، موضحا أن الاحتلال تجاوز استهداف المباني والكوادر ليطال فرصة المريض في البقاء على قيد الحياة.

وأوضح الدقران، في حديث لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن القوة التدميرية للصواريخ المستخدمة في الغارة التي شنت في ساعات الفجر الأولى، أدت إلى محو مخزنين بالكامل من أصل أربعة، وإلحاق أضرار بالغة بالمخزنين الآخرين، وتدمير العيادات الخارجية الملاصقة وإلحاق أضرار بجدار المستشفى، والمباني المجاورة، وخيام النازحين المحيطة بالمنطقة، ما أثار حالة عارمة من الذعر والهلع بين المرضى والمرافقين والكوادر الطبية.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي دمر جميع محتويات المستودعات من مستلزمات طبية وأدوية ومحاليل مخصصة لمرضى الكلى والعناية المركزة، مما أسفر عن فقدان وتلف كميات حيوية من المستهلكات المنقذة للحياة المخصصة لخدمة الجرحى والمرضى.

وشدد المتحدث باسم المستشفى على أن التدمير يأتي في وقت شديد الحساسية تشهد فيه المستشفيات بالفعل نفاد أكثر من نصف الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية، وتعطل ربع التجهيزات المخبرية جراء الحصار الخانق.

وأشار الدقران، إلى أن النتيجة المباشرة لتدمير المستودعات ستظهر فورا في انقطاع بروتوكولات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي لمرضى السرطان، إلى جانب رفع المخاطر داخل غرف العمليات وأقسام العناية المركزة التي باتت تفتقر لأبسط المكونات العلاجية، مؤكدا أن خروج أي كمية علاجية من الخدمة بات بمثابة حكم نافذ على حياة مئات المرضى.

ونوه أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بسياسة الحصار الخانق، ومنع إدخال الأدوية، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر للعلاج، بل يواصل بشكل علني جريمته المركبة باستهداف ما تبقى من مقومات المنظومة الصحية وإبادة الإمكانيات المحدودة بالأصل.

واستنكر الدقران «الجريمة النكراء والممنهجة»، التي تمثلت في تدمير الاحتلال لمستودع الأدوية والمستلزمات الطبية، مطالبا المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية والحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل للجم هذه الاعتداءات وتوفير الحماية العاجلة للمؤسسات والكوادر الطبية.

وشدد على أن حماية الإمدادات والمخازن الطبية ليست مجرد تفصيل إنساني، بل هي التزام صريح يفرضه القانون الدولي الإنساني الذي يحظر بشكل قاطع استهداف المواد العلاجية الخاصة بالمدنيين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارات عنيفة ومكثفة، استهدفت منازل وعمارات سكنية، ودمرت إحداها مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.