وزيرا خارجية السودان واليمن يبحثان سبل أمن البحر الأحمر وتعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية السوداني، محيي الدين سالم أحمد، ونظيرته اليمنية، أفراح عبد العزيز الزوبة، مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها أمن البحر الأحمر، بجانب سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.

وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت «أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول المشاطئة، بما يسهم في صون أمن البحر الأحمر وحماية حرية وسلامة الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقًا من المسئولية المشتركة لدولها»، بحسب موقع «الشرق» الإخباري.

وأشاد وزير الخارجية السوداني، بما يربط السودان واليمن من علاقات أخوية وتاريخية راسخة، مؤكدًا حرص حكومة السودان على تعزيز التعاون الثنائي مع اليمن والارتقاء به إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما هنأ وزير الخارجية السوداني نظيرته اليمنية بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية وشئون المغتربين، متمنيًا لها التوفيق، ولليمن دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

واتفق الوزيران، في ختام الاتصال، على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.