قيادي حوثي: عملياتنا ضد السعودية ستتواصل حتى رفع الحصار عن اليمن وتنفيذ خارطة الطريق

أكد القيادي لدى جماعة الحوثيين اليمنية ونائب رئيس الهيئة الإعلامية التابعة لها نصر الدين عامر، اليوم السبت، "أن الجماعة ستواصل عملياتها العسكرية والبحرية ضد السعودية إلى حين رفع الحصار على اليمن، وتنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق، معتبراً أن التصعيد الأخير بدأ من الجانب السعودي وليس من جانب الحوثيين".

وقال عامر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "إن جماعته تحركت بعد 4 أعوام منذ التفاهم على خارطة الطريق في أبريل 2022، متهماً السعودية بـ "الاستمرار في فرض الحصار ورفض تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية المتفق عليها".

وأضاف عامر "أن الجماعة أعلنت ما تسميه معادلة الحصار بالحصار و التصعيد بالتصعيد بهدف الضغط لرفع الحصار عن اليمن"، مؤكداً "أن العمليات البحرية الحالية تستهدف السعودية فقط، وأنها ستستمر طالما استمر الحصار".

وأشار إلى أن وقف تلك العمليات مرهون، من وجهة نظر الجماعة، برفع الحصار وتنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة الطريق، مضيفاً أن "أي تصعيد جديد من جانب السعودية سيقابل بتصعيد مماثل".

ورداً على الاتهامات بارتباط الجماعة بأجندة إيرانية، قال عامر "إن إيران ليست بحاجة إلى من يدافع عنها"، لكنه اعتبر "أن أي هجوم عليها يمثل جزءاً من مخطط أوسع يستهدف المنطقة".

وأكد عامر "أن جماعته ترى نفسها جزءاً مما يعرف بمحور المقاومة"، وأنها تعتبر مواجهة ما وصفه بـ"المشروع الإسرائيلي مسئولية مشتركة لقوى المحور".

وأضاف أن موقف الجماعة من إيران "ينطلق من قناعة سياسية واستراتيجية، وليس من كون طهران بحاجة إلى دعم عسكري من الحوثيين".

وتأتي تصريحات عامر في وقت تشهد فيه العلاقات بين جماعة الحوثيين والسعودية تصعيدا جديدا، بعد إعلان الجماعة توسيع عملياتها لتشمل السفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، بينما تتهم الحكومة اليمنية والسعودية الجماعة بتهديد أمن الملاحة وتقويض جهود التهدئة.