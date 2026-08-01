وزيرا خارجية السعودية والكويت يبحثان جهود خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت.

وجرى خلال الاتصال، بحث التطورات التي تشهدها المنطقة، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق ودعم الجهود الدبلوماسية بما يسهم في خفض التصعيد وحماية حرية الملاحة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، طائراتٍ مسيّرةً معاديةً داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكدًا التعامل معها وتدميرها.

ونوه في بيان، صباح السبت، أن «العدوان الإيراني الآثم استهدف عددًا من المنشآت الحيوية، حيث استهدف منشأةً حكوميةً شمال البلاد، كما طال آلياتٍ مدنيةً تابعةً لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وأسفر ذلك عن أضرارٍ ماديةٍ نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصاباتٍ بشرية».

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءةٍ عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.

وأضافت في بيان، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت رئاسة الأركان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.