وزير الداخلية الإسباني: نحن لا نتهاون مع منتهكي القانون

قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا للصحفيين في سبتة اليوم السبت "نحن لا نتهاون مع هؤلاء الذين ينتهكون القانون".

وبسؤاله عن كيفية حدوث هذا الاختراق الحدودي الضخم، في ظل إجراءات أمنية مشددة على جانبي الحدود وما إذا كان المغرب يشكل تهديدا على سبتة، دافع مارلاسكا عن الحكومة في الرباط.

وأضاف أن "الأحداث تتطلب تقييما من قبل إسبانيا والمغرب. لكن التعاون مع جيرانها هو الذي سمح لإسبانيا بالسيطرة على الوضع في 24 ساعة".

وأكد مارلاسكا، "المغرب لا يشكل تهديدا لسبتة ولا باقي إسبانيا. إنه شريك موثوق به".

وقالت الحكومة الإسبانية، إن عدد القتلي في أزمة جيب سبتة الإسباني الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا.

وأعلنت مدريد أنها تقوم بتركيب حاجز احتواء على طول سياج كسر الأمواج الممتد إلى البحر، بعدما اخترق عشرات الآلاف من المهاجرين حدود الجيب الإسباني الصغير هذا الأسبوع.