هزات ارتدادية تضرب منطقة نابولي بعد أقوى زلزال منذ عقود

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هزت سلسلة من الضربات الارتدادية المنطقة المحيطة بمدينة نابولي جنوبي إيطاليا خلال الليل وذلك في أعقاب أقوى زلزال ضرب المنطقة منذ نحو 40 عاما.

وسجل المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين، عدة هزات ارتدادية حتى صباح اليوم السبت، بعد الزلزال الذي وقع مساء الجمعة بقوة 4.7 درجة، بما في ذلك هزة بقوة 3.8 درجة.

وكان مركز الزلزال في حقول فليجراي، وهي من المناطق النشطة بركانيا غرب نابولي.

وشعر السكان بالزلزال الرئيسي والهزات اللاحقة بقوة أكبر في البلدات حول حقول فليجراي، ولكن شعر السكان بها أيضا بوضوح في نابولي وفي الجزيرتين القريبتين إيشيا وبروسيدا.

وأمضى العديد من السكان الذين أصابهم الذعر الليل في الهواء الطلق. ووردت تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق المتضررة.

وقالت السلطات إن 21 شخصا أصيبوا في جميع أنحاء المنطقة منذ مساء الجمعة.

وكانت بلدة بوتسوولي الساحلية ضمن المناطق الأكثر تضررا. وتسبب سقوط الأنقاض وقطع من واجهات المباني في حدوث أضرار، بينما انهارت منحدرات صخرية في بعض الأماكن الأخرى.