التشيك تدعو إلى غلق منطقة شينجن أمام إسبانيا بسبب أزمة المهاجرين في سبتة

دعا رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش إلى غلق منطقة الشينجن أمام إسبانيا على الفور عقب وصول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا.

ووصف بابيش الوضع بأنه فضيحة تسببت فيها الحكومة الإسبانية وقال إنه من غير المقبول لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تنتهج سياسة هجرة قائمة على تشريع إقامة المهاجرين غير القانونيين بينما النهج العام للتكتل هو التحرك في الاتجاه المعاكس، بحسب راديو براج إنترناشونال.

ووصف وزير الخارجية التشيكي بيتر ماسينكا الوضع بأنه تحد لمنطقة شينجن بأكملها دون أن يدعو إلى استبعاد الجيب الإسباني، قائلا إنه يريد أن يسمع رأي مدريد قبل استخلاص النتائج.

وتسمح اتفاقية شينجن بالسفر بدون جواز سفر بين الدول الأوروبية المشاركة بدون ضوابط حدودية دائمة.