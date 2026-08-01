زيلينسكي: الصواريخ الاعتراضية في أوكرانيا نفدت

لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت" نفدت من البلاد، بعدما شنت روسيا هجوما آخر كبيرا بعد منتصف الليل، قائلا إنه لم يتم إسقاط إلا صاروخ باليستي واحد.

وقالت السلطات الأوكرانية، إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 شخصا آخر في كييف وحدها.

وأوضح زيلينسكي في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن فرق الطوارئ ما زالت تتعامل مع العديد من الحرائق التي اندلعت في العاصمة والمنطقة المحيطة.

وتابع أن 18 مبنى سكنيا ومدرسة والسفارة الليتوانية ومنشآت البنية التحتية تضررت. وأضاف أن القصف الروسي استهدف "مباني سكنية عادية".

وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت 35 صاروخا بعد منتصف الليل بينهم 27 صاروخا باليستيا وكذلك 185 مسيرة هجومية من أنواع مختلفة.

وأضاف أنه لم يتم اعتراض سوى صاروخ باليستي لأنه لم يعد لدى أوكرانيا صواريخ اعتراضية لمنظومتها الدفاعية باتريوت أمريكية الصنع.

وقال: "من الضروري أن يسمع الشركاء أن هذه الإمكانيات ليست مطلوبة لتخزينها في مكان ما بانتظار سيناريوهات افتراضية ولكنها مطلوبة هنا والآن لاحتواء الحرب الروسية في أوكرانيا ووقفها".