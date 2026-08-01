مصر تكتسح فيجي 83-17 في ختام دور المجموعات ببطولة العالم لناشئات كرة اليد

اختتم منتخب مصر لكرة اليد للناشئات مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم تحت 18 عامًا بانتصار عريض على منتخب فيجي بنتيجة 83-17، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات النسخة الحادية عشرة من البطولة المقامة في رومانيا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 9 أغسطس 2026.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 43-9، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، مؤكدًا هيمنته الكاملة على مجريات اللقاء، ليحسم المباراة بأكبر فارق في البطولة.

وسجل منتخب مصر رقمًا تاريخيًا، بعدما حقق أعلى عدد من الأهداف في مباراة واحدة بتاريخ بطولة العالم للناشئات، متجاوزًا الرقم السابق الذي كان بحوزة منتخب كرواتيا لكرة اليد (67 هدفًا)، والذي تحقق أيضًا أمام فيجي.

بهذا الفوز، واصل المنتخب المصري نتائجه المميزة، بعدما استهل مشواره بالفوز على كرواتيا بنتيجة 27-24، ثم التغلب على فرنسا 29-24، ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل رسميًا إلى الدور الرئيسي.

ويواصل الفريق، بقيادة المدير الفني محمد عبد الكريم، تقديم عروض قوية تعكس تطور كرة اليد النسائية في مصر، في ظل استراتيجية الاتحاد المصري للعبة لتطوير قطاع الناشئات وإعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل الدولية.