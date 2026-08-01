انتقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تصرفات جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للأبيض، مُشيرًا إلى أنه تمسك بالتعاقد مع مدرب أجنبي جديد للفريق.

وكان جون إدوارد قد تقدم باستقالته من منصب المدير الرياضي للزمالك قبل أيام قليلة، وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة، الذي أعلن بشكل رسمي استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني.

وقال أحمد سليمان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "معتمد جمال حالفه التوفيق، وحقق الدوري وضاع لقب الكونفدرالية في النهائي.. أقول له كبر دماغك، ومجلس الإدارة يسانك".

وأضاف: "لماذا العناد؟ كنت أريد استمرار جون إدوارد، وهو أخطأ لتمسكه بالتعاقد مع مدرب أجنبي، وتصميمه على تغيير الجهاز الفني".

وأتم أحمد سليمان تصريحاته قائلًا: "هناك عقود بين جون إدوارد ومجلس الإدارة، ضمن شروطها تقديم مقترحات والقرار النهائي لإدارة النادي".