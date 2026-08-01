سياسية ألمانية تحذر من خلاف أوروبي على خلفية أزمة سبتة

حذرت السياسية في حزب الخضر الألماني، سارا ناني، من حدوث انقسام داخل الاتحاد الأوروبي، عقب تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.

وقالت خبيرة شئون السياسة الأمنية في كتلة حزب الخضر بالبرلمان الاتحادي "بوندستاج" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "التعامل مع هذا الوضع من خلال خلاف داخل الاتحاد الأوروبي سيكون خطأ كبيرا. المطلوب هو تحرك مشترك في إطار القانون الأوروبي".

وأعربت ناني عن صدمتها لمقتل 67 شخصا خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة، مطالبة الحكومة الألمانية بتقديم معلومات شاملة وعلى وجه السرعة بشأن خلفيات الوضع، والتشاور مع بقية الدول الأوروبية.

ولا تزال الأسباب الدقيقة للتدفق المفاجئ لآلاف المهاجرين إلى سبتة غير معروفة.

وقالت، ناني إن جزءا من التفسير يعود على الأرجح إلى العلاقات الصعبة بين إسبانيا والمغرب، مشيرة أيضا إلى وجود أوجه تشابه مع أحداث سابقة استُخدمَ فيها المهاجرون أداة للضغط السياسي.

وأضافت ناني: "الصور الواردة من سبتة تثير عددا من التساؤلات الخطيرة، وتذكر بالوضع الذي شهدته الحدود الشرقية الخارجية للاتحاد الأوروبي عام 2021.. في ذلك الوقت، لعبت روسيا وبيلاروس بقسوة بمصير اللاجئين، إذ استدرجتهم بالأكاذيب والوعود الكاذبة، ونظمت نقلهم إلى السياج الحدودي، ثم دفعتهم إلى عبوره بهدف تقسيم أوروبا وزعزعة استقرارها".