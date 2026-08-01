مصر تهيب بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط

في إطار متابعة جمهورية مصر العربية لما يتم نشره من بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط مؤخرًا، تشير إلى نشر بعض تلك الوسائل أخبار «غير دقيقة ومغلوطة» حول الحادث.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح السبت، تؤكد مصر أن التحقيقات ما زالت جارية للتعرف على ملابسات الحادث كافة، وتحديد الجهة المسئولة.

وتهيب مصر بجميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين الأجانب بمصر وخارجها بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار، وأهمية نقل ما يتعلق بالشأن المصري وحادث دمياط عن المسئولين الرسميين.