أسبيدس: فرقاطة إيطالية رافقت سفينة تجارية لعبور البحر الأحمر بأمان

أعلنت مهمة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم السبت، أن سفينة ‌تجارية عبرت البحر الأحمر بأمان تحت حماية الفرقاطة الإيطالية «بيرجاميني».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، لم تحدد أسبيدس، وهي عملية الاتحاد الأوروبي الدفاعية ⁠للأمن البحري في البحر الأحمر، هوية السفينة أو عن العلم الذي ترفعه أو مالكها أو تفاصيل حمولتها.

وتجددت الاضطرابات في حركة الملاحة في البحر الأحمر خلال الأسابيع القليلة ‌الماضية، ⁠بعد أن أعلن الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، فرض حصار بحري على السعودية، ⁠ثم شنوا هجمات على سفن سعودية، مما زاد من المخاطر التي ⁠تهدد الملاحة التجارية وساهم في ارتفاع أسعار النفط.

وفي السياق ذاته، أدت الحرب إلى تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو نقطة عبور رئيسية لتجارة الطاقة في العالم.

وأفادت وكالة أنباء «فارس» بأن الحرس الثوري الإيراني منع ناقلتين ⁠من عبور مضيق هرمز، بينما غيرت أربع ناقلات أخرى مسارها.

في المقابل، أظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر أن ناقلتي نفط عملاقتين للغاية تحملان شحنات من النفط جرى تحميلها من الخليج غادرتا مضيق هرمز الجمعة، في وقت ظلت فيه حركة الملاحة عبر الممر المائي محدودة.

وأظهرت البيانات أن 29 سفينة لشحن السلع الأولية عبرت مضيق باب المندب أمس الأول الخميس.