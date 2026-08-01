زيلينسكي: تمكنا من إسقاط صاروخ باليستي روسي واحد من أصل 27

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن كييف لم تتمكن سوى من إسقاط صاروخ باليستي واحد من أصل 27 صاروخا خلال هجوم كبير شنته موسكو اليوم.

وأوضح زيلينسكي، أن السبب في إسقاط صاروخ واحد فقط يعود لافتقار بلاده إلى الصواريخ الاعتراضية اللازمة لتشغيل منظومات باتريوت الأمريكية.

وأضاف زيلينسكي، أن روسيا أطلقت ما مجموعه 35 صاروخا، منها 27 صاروخا باليستيا و185 طائرة درون هجومية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية".

وأشار إلى أن العاصمة كييف كانت الهدف الرئيسي للهجوم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم السبت، عن استهداف مراكز لوجستية لتخزين وتصنيع الطائرات الدرونز وقطع الغيار الخاصة بها، ومنظومات الحرب الإلكترونية، في العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها.

وأصدرت الوزارة بيانا أعلنت فيه عن تنفيذ هجمات في كييف استهدفت مركز "فيشنيفوي" اللوجستي في كييف، حيث يتم تجميع وتوزيع مكونات الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومتوسطة المدى، فضلاً عن تجميع وتخزين الرؤوس الحربية المستخدمة في الطائرات الدرونز بعيدة المدى.

وأضافت الوزارة أنه تم كذلك استهداف مصنع تجميع الإلكترونيات كييف-1 (مصنع بوريفيستنيك) و"مؤسسة كييف-25 الصناعية" (بي في جروب) التي تنتج وتخزن البرمجيات والأجهزة لأنظمة الحرب الإلكترونية من طراز "ليما" والتي تستخدم لتزييف إشارات الملاحة في أنظمة توجيه الأسلحة عالية الدقة".

كما تم استهداف مؤسسة "راديويزميريتيل" لتجميع وتصنيع مكونات صواريخ "نبتون- إم دي"، وصواريخ "إف بي-7" و"جروم-2"، والمؤسسة الصناعية كييف -111 (فاير بوينت) التي تُنتج مكونات ورؤوس حربية لصواريخ كروز "فلامنجو إف بي-5".