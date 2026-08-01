رئيسة السكك الحديدية الألمانية: انتظام قطارات المسافات الطويلة لا يزال دون المستوى

أقرت الرئيسة التنفيذية لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان"، إيفلين بالا، بأن أداء الشركة لا يزال دون المستوى، بعدما أظهرت البيانات أن أقل من 6 من بين كل 10 قطارات طويلة المسافات التزمت بمواعيدها خلال النصف الأول من العام.

وقالت بالا في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية، المقرر صدورها غدا الأحد، إن نسبة قطارات المسافات الطويلة التي وصلت في موعدها بلغت 58.7%.

وأضافت بالا: "هذا الرقم ليس جيدا. ولا جدوى من محاولة تجميله"، مشيرة في المقابل إلى أن ثلاثة أرباع الرحلات المتأخرة لم يتجاوز تأخيرها 15 دقيقة.

وقالت بالا: "رغم أننا ما زلنا غير راضين بشكل عام، فإنه لا ينبغي تصوير دويتشه بان على أنها أسوأ مما هي عليه".

وتتعرض شركة السكك الحديدية الألمانية منذ سنوات لانتقادات بسبب تزايد تأخر القطارات، وبدأت بالفعل تحديث عدد من خطوطها الرئيسية ضمن مشروع واسع لإعادة تأهيل البنية التحتية بهدف تحسين الخدمات.

وبحسب معايير الشركة، يعد قطار المسافات الطويلة متأخرا إذا وصل إلى وجهته بعد موعده المحدد بست دقائق على الأقل.

ولا تدخل القطارات الملغاة ضمن إحصاءات الالتزام بالمواعيد، التي تقيس عدد الرحلات التي تصل إلى وجهتها في الوقت المحدد.

وكانت بالا، التي تولت رئاسة الشركة في أكتوبر 2025، حددت هدفا يتمثل في رفع نسبة انتظام قطارات المسافات الطويلة إلى ما لا يقل عن 60% خلال العام الجاري.

وحمّلت بالا الإدارة السابقة مسئولية الوضع الحالي، ووصفت ثقافة الأداء في الشركة بأنها غير كافية، كما وصفت هيكلها الإداري بأنه "انعدام المسئولية المنظم".

ومنذ توليها المنصب العام الماضي، أطلقت بالا خطة لإعادة هيكلة الشركة، شملت تقليص المقر الرئيسي وشطب عدد كبير من المناصب الإدارية.