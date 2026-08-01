السكك الحديدية تناشد المواطنين الالتزام بالعبور الآمن من على شريط السكة

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بضرورة الالتزام بالعبور من خلال المزلقانات القانونية المؤمنة والكباري والأنفاق المخصصة لعبور الأفراد والمركبات، وعدم عبور شريط السكك الحديدية من الأماكن العشوائية؛ حفاظا على الأرواح والممتلكات وسلامة حركة القطارات.

وقالت الهيئة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن القطارات تسير في مسارات محددة ولا يمكنها تغيير اتجاهها أو التوقف بصورة مفاجئة لتفادي الأشخاص أو المركبات التي تعبر شريط السكة الحديد ، الأمر الذي يجعل أي محاولة للعبور من الأماكن العشوائية سلوكا بالغ الخطورة ويؤدي إلى وقوع حوادث جسيمة وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، كما أن محاولة تقدير سرعة القطار أو المسافة الفاصلة عنه والسعي إلى اجتياز شريط السكة الحديد قبل وصوله يعد من أخطر السلوكيات والتصرفات غير المسئولة.

وطالبت الهيئة بقائدي المركبات عدم استخدام المعابر غير الشرعية أو العبور من الأماكن غير المخصصة لذلك، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحياة المواطنين ومستخدمي الطرق، فضلا عن تأثيره السلبي على انتظام حركة القطارات وتعريض أمن وسلامة الركاب والعاملين بالمرفق للخطر.

وجددت هيئة السكك الحديدية دعوتها لجميع المواطنين التحلي بالوعي والمسؤولية والالتزام بقواعد وتعليمات السلامة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، منوهة إلى أن استخدام طرق العبور القانونية هو الضمان الحقيقي للحفاظ على الأرواح وتجنب الحوادث، ودعما لجهود الدولة في تعزيز منظومة الأمان والسلامة على شبكة السكك الحديدية.