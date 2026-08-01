الحوثيون ينفون اعتزامهم فرض رسوم على عبور السفن لمضيق باب المندب

نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين في اليمن، اليوم السبت، صحة تقارير تحدثت عن اعتزام الجماعة فرض رسوم مالية على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدا أن العبور عبر المضيق "مجاني" وأنه لم يتخذ أو يدرس أي قرار بهذا الشأن.

وقال المركز، في بيان أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إنه "لم يُتخذ أو يُدرس أي قرار بفرض رسوم مقابل عبور السفن"، مشددا على أن جميع السفن الواقعة خارج نطاق الحظر الذي أعلنته الجماعة يمكنها العبور بأمان.

وأضاف البيان، أن خدمة "العبور الآمن" التي يقدمها المركز للسفن والشركات الراغبة في الحصول على تأكيدات إضافية بشأن سلامة مرورها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، هي خدمة "مجانية واختيارية"، ويمكن طلبها عبر القنوات الرسمية للمركز.

وحذر المركز من أي جهات أو أشخاص يطلبون مبالغ مالية مقابل إصدار تصاريح عبور أو تأمين مرور السفن، مؤكداً أنهم لا يمثلون السلطات في صنعاء.

ودعا البيان شركات الشحن إلى عدم دفع أي رسوم والإبلاغ عن أي محاولات من هذا النوع، كما دعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات تتعلق بعبور السفن قبل التحقق منها عبر القنوات الرسمية.