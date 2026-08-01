الرئيس اللبناني: لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، السبت، إن المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا لجيش بلاده في الجنوب مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي، وأكد أنه لا شرعية لأي سلاح خارج إطار الدولة.

جاء ذلك وفق تصريحات لعون بمناسبة عيد الجيش اللبناني الذي يصادف مطلع أغسطس من كل عام، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقالت الرئاسة إن عون عايد الجيش، مؤكدا أن "الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله".

وأضاف عون: "لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثّل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم".

وشدد على أن "الجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة".

وعن الأوضاع في الجنوب، قال عون: "كتب جيشنا أروع صفحات التضحية والصمود، وتتضاعف اليوم مسئولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية".

الرئيس اللبناني أكد أن "المرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية، وبسطاً حصرياً لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر، بجيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة".

ولفت إلى أن "التفاف اللبنانيين حول الجيش ليس ترفاً بل ضرورة وجودية. فالجيش القوي لا يُبنى بالعتاد وحده، بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي، وبالتالي فإن كل تشكيك بمؤسسة الجيش أو محاولة عزلها عن حاضنتها الشعبية إنما يضعف الدولة كلها، ويهدد ما تبقى من مقومات الاستقرار".