حظي المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بإشادات لافتة من وسائل الإعلام الإسبانية، بعد تألقه وتسجيله هدفي برشلونة في مواجهة برمنجهام سيتي الودية، التي انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن تُحسم بركلات الترجيح لصالح الفريق الإنجليزي.

وقدم اللاعب صاحب الـ18 عامًا أداءً مميزًا منذ البداية، بعدما شارك أساسيًا وخاض 62 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل ثنائية؛ الأولى من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه في الدقيقة 42، والثانية من متابعة لكرة مرتدة في الدقيقة 60، ليؤكد حضوره القوي داخل منطقة الجزاء وقدرته على استغلال الفرص.

وسلطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الضوء على تألقه بعنوان «حمزة يُبهر»، مشيرة إلى أنه خطف الأنظار في أول ظهور تهديفي له بقميص برشلونة، ضمن تشكيلة يغلب عليها الطابع الشاب، مؤكدة أن فريق المدرب هانزي فليك قدم أداءً جيدًا رغم خسارته بركلات الترجيح أمام منافس أكثر جاهزية.

كما أشادت الصحيفة بشجاعة اللاعب في مواجهة دفاعات برمنجهام، رغم وجود بعض الملاحظات التكتيكية، معتبرة أن ظهوره يعد مؤشرًا إيجابيًا لمستقبله.

من جانبها، أبرزت صحيفة «آس» تألق اللاعب بعنوان «عبد الكريم يتألق»، مؤكدة تسجيله ثنائية في مباراة شهدت الظهور الأول لكريم أدييمي بقميص برشلونة.

فيما وصفت صحيفة «ماركا» ما قدمه اللاعب بـ«البداية الحالمة»، مشيرة إلى أنه كان النجم الأبرز في اللقاء الذي أقيم في إنجلترا وسط حضور جماهيري كبير.

أما صحيفة «سبورت»، فأطلقت عليه لقب «الفرعون حمزة»، موضحة أنه سجل هدفين بواقع ركلة جزاء ومتابعة، مع تأكيدها على رغبته الواضحة في استثمار الفرصة، خاصة بعد انتقاله النهائي إلى برشلونة، بالتزامن مع رحيل المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الماضي.

واختتمت التقارير بالإشارة إلى خسارة برشلونة ثاني مبارياته الودية في فترة الإعداد بركلات الترجيح، رغم تألق حارسه ياكوبشفيلي الذي تصدى لركلتين.