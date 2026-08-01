واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ296 على التوالي، مع تجدد القصف وإطلاق النار على مناطق متفرقة من القطاع، وسط استمرار تداعيات الحرب التي خلفت دمارا واسعا وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، استشهد الشاب محمود محمد فطاير، متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو عمرة في شارع البركة بمدينة دير البلح، كما استهدف قصف آخر أرضا زراعية غرب مستشفى شهداء الأقصى، ما أسفر عن دمار كبير في بركس ومخيم للنازحين غرب المستشفى.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا قرب عيادة الوكالة في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، فيما تعرض مواطن لإصابة خطيرة إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية دراجة كهربائية قرب مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوبي المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية، فيما واصل الطيران الحربي الإسرائيلي التحليق في أجواء القطاع.

وتعرضت المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع لقصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال.

وأصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة الواقعة بين مدينتي خان يونس ورفح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي بلغ 1214 شهيدا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3977، إضافة إلى انتشال 804 شهداء.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,341 شهيدا، و174,086 إصابة بجروح متفاوتة.