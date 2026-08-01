يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، معسكرًا مغلقًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي المقبل.

ومن المقرر أن يتوافد اللاعبون إلى مقر الإقامة في تمام الرابعة عصرًا، قبل خوض الحصة التدريبية الأولى في السابعة مساءً، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

وفي إطار الاستعدادات البدنية والطبية، تخضع مجموعة أخرى من اللاعبين صباح اليوم لفحوصات وقياسات شاملة بأحد مستشفيات القاهرة، تمهيدًا للانضمام إلى المعسكر، بهدف التأكد من جاهزيتهم الكاملة قبل بدء فترة التحضير.

ويستعد الزمالك لخوض موسم مزدحم بالتحديات، حيث ينافس على عدة بطولات محلية وقارية، تشمل الدوري الممتاز، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، إلى جانب السوبر المحلي، ودوري أبطال أفريقيا.