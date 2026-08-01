مسئول إسرائيلي ينفي مطالبة بلاده الانضمام لعمليات عسكرية أمريكية ضد إيران

نفى مسئول إسرائيلي، علم بلاده بقرار الولايات المتحدة استئناف الهجمات على إيران.

وقال المسئول، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، لـ"شبكة سي بي إس"، إن "إسرائيل ليست على علم بقرار استئناف العمليات العسكرية الكاملة، ولم يُطلب من إسرائيل الانضمام إلى أي أعمال عسكرية ضد إيران"، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وكانت شبكة سي بي إس نيوز، ذكرت نقلاً عن مصادر متعددة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لشن حملة قصف مكثفة على البنية التحتية للطاقة في إيران.

ووفقاً للتقرير، قد تكون هذه الموجة من الضربات من بين الأعنف حتى الآن، ومن المتوقع أن تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، مستهدفة محطات توليد الطاقة ومصافي النفط.

وأبلغت مصادر أمريكية متعددة شبكة سي بي إس أن إسرائيل أُبلغت بالضربات المحتملة، وأنها تنسق مع الجيش الأمريكي، إلا أنها أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يُعطِ موافقته النهائية على الخطة.

وأفادت شبكة "سي بي إس" بأنه يمكن لإسرائيل أيضا أن تدخل الحرب مجددا. وكانت آخر مرة تبادلت فيها إسرائيل وإيران الهجمات في أوائل يونيو.

وذكر موقع "أكسيوس" أن الضربات الجديدة يمكن أن تستهدف مرة أخرى البنية التحتية للطاقة في إيران، إلا أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد.

وردا على هذه التقارير، هددت إيران في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بتنفيذ ضربات انتقامية ضد البنية التحتية الحيوية في إسرائيل ودول الخليج بعد تقارير إعلامية أمريكية عن خطط لهجوم كبير جديد على أهداف في إيران.

وذكرت وكالتا الأنباء الإيرانيتان "تسنيم" و"فارس" هذا التحذير نقلا عن مصادر أمنية. وقالت "فارس" إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تدرك أن منشآت الطاقة ذات الأهمية العالمية في السعودية وقطر تقع في نطاق الصواريخ الإيرانية. كما تم ذكر المرافق في الكويت والإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مسئول أمني إيراني كبير قوله، إن هناك خطة شاملة لشن ضربات انتقامية. وقال المسئول إن الجيش الإيراني أظهر بالفعل قدرته وتصميمه على تنفيذ هجمات مضادة.