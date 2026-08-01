الهباش: الدعم العربي يعطي زخما للموقف الفلسطيني بشأن تمكين الشعب من إدارة شؤونه وتقرير مصيره

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، أن الدعم العربي خاصة المصري والسعودي يعطي زخما إضافيا للموقف الفلسطيني بشأن تمكين الشعب من تقرير مصيره وإدارة شؤونه على كامل الأراضي الفلسطينية .

وقال الهباش ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية اليوم السبت ـ "نحن رحبنا بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، عن الاتفاق المتعلق بتنفيذ خطة السلام الشاملة في القطاع ونريد أن تستكمل الخطوات من أجل الوصول الى إنهاء كامل للعدوان وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وعودة السلطة الفلسطينية لإدارة شئون القطاع بمعنى دولة بنظام وقانون وسلاح شرعي واحد".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الجمعة التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل" لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، معتبرا أن الاتفاق يمهد لمرحلة جديدة من السلام والأمن، في إطار تنفيذ خطته المعروفة بـ"خطة ترامب ذات العشرين نقطة".