قال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين يوم الجمعة إن زلزالا بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة المحيطة بمدينة نابولي الإيطالية، وكان مركزه يقع في حقول فليجراي، وهي منطقة بركان ضخم.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن هذا كان أقوى زلزال في المنطقة منذ أن بدأ الارتفاع البطيء والانخفاض للأرض الذي تمت ملاحظته في حقول فليجرين لبعض الوقت في التزايد مرة أخرى.

وتم تسجيل الزلزال في حوالي الساعة 0746 مساء (1746 بتوقيت جرينتش). وكان الشعور بالزلزال أقوى حول حقول فليجراين ولكن أيضا في نابولي وفي جزيرتي إيشيا وبروسيدا. وذكرت تقارير إعلامية أن الكثير من الناس تركوا منازلهم خوفا وهربوا إلى الشوارع.

وقالت إدارة الإطفاء إنها تلقت عدة بلاغات عن انقطاع التيار الكهربائي وحصار الأشخاص في المصاعد. وتم إخطار مركز تنسيق الطوارئ بانهيار واجهة مبنى في بوتسوولي، بالإضافة إلى سقوط الحواف الزخرفية البارزة في المباني والجص في مناطق أخرى.

وأضافت إدارة الإطفاء إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات فيما يتعلق بهذه الحوادث.

وقد تأثرت حقول فليجراين - وهي منطقة ذات نشاط بركاني مرتفع - لبعض الوقت بالعديد من الزلازل الصغيرة والأقوى في بعض الأحيان.