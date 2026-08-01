بكين تجري دوريات بحرية وجوية حول منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

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أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الصيني، ​اليوم السبت، تنفيذ ‌تدريبات قتالية جوية وبحرية مشتركة حول منطقة شعاب سكاربورو المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأجريت التدريبات في المجالين الجوي ​والبحري المحيطين بالشعاب التي تطلق عليها ⁠الصين اسم "هوانجيان داو".

ووصف الجيش الصيني في بيان المناورات بأنها ​رد ضروري على تصرفات "دول معينة" قال إنها ​تقوض السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ولم يذكر البيان أي دولة، لكن الفلبين تطالب أيضا بالسيادة على شعاب سكاربورو، ​إذ تعرفها باسم "باخو دي ماسينلوك".

ولم ترد ​السفارة الفلبينية في بكين بعد على طلب رويترز التعليق على ‌التدريبات ⁠العسكرية الصينية.

وقال الجيش الصيني، إن المناورات استهدفت اختبار وتحسين الجاهزية القتالية لقواته للدفاع عن السيادة الوطنية والحقوق والمصالح البحرية للصين.

وأفادت وكالة ​أنباء الصين ​الجديدة (شينخوا) بأن ⁠الصين أصدرت اليوم السبت سياسة جديدة لإدارة محمية جزيرة هوانجيان الوطنية ​الطبيعية، التي أُنشئت في سبتمبر الماضي وقالت إن الصيد أو التعدين أو استخراج الشعاب المرجانية أو المحار العملاق وغيرها من الأنشطة ⁠الضارة ​من دون تصريح ستكون ​محظورة.

وأضافت شينخوا أن منتهكي هذا الحظر سيخضعون للمساءلة القانونية.