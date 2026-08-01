بكين تجري دوريات بحرية وجوية حول منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الصيني، اليوم السبت، تنفيذ تدريبات قتالية جوية وبحرية مشتركة حول منطقة شعاب سكاربورو المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وأجريت التدريبات في المجالين الجوي والبحري المحيطين بالشعاب التي تطلق عليها الصين اسم "هوانجيان داو".
ووصف الجيش الصيني في بيان المناورات بأنها رد ضروري على تصرفات "دول معينة" قال إنها تقوض السلام والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
ولم يذكر البيان أي دولة، لكن الفلبين تطالب أيضا بالسيادة على شعاب سكاربورو، إذ تعرفها باسم "باخو دي ماسينلوك".
ولم ترد السفارة الفلبينية في بكين بعد على طلب رويترز التعليق على التدريبات العسكرية الصينية.
وقال الجيش الصيني، إن المناورات استهدفت اختبار وتحسين الجاهزية القتالية لقواته للدفاع عن السيادة الوطنية والحقوق والمصالح البحرية للصين.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الصين أصدرت اليوم السبت سياسة جديدة لإدارة محمية جزيرة هوانجيان الوطنية الطبيعية، التي أُنشئت في سبتمبر الماضي وقالت إن الصيد أو التعدين أو استخراج الشعاب المرجانية أو المحار العملاق وغيرها من الأنشطة الضارة من دون تصريح ستكون محظورة.
وأضافت شينخوا أن منتهكي هذا الحظر سيخضعون للمساءلة القانونية.