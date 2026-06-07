الاستئناف تخفف عقوبة متهم بإحداث عاهة مستديمة لمالك محل إلى سنة مع إيقاف التنفيذ

قضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من متهم بإحداث عاهة مستديمة لمالك محل، لخلافات حول ركنة سيارة في منطقة العمرانية، وقضت مجددًا بتخفيف عقوبة المتهم من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن سنة مع إيقاف التنفيذ.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي، وعضوية المستشارين حسين محمود فخري، وسامح السيد أبو كنة، نمير نبيل نجم، وأمانة سر وجيه أديب، وعصام السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5113 لسنة 2025 جنايات العمرانية، للمتهم "صبري . م"، و5 متهمين آخرين هم: "اثنين من نجليه ونجلي شقيقه وصديقهما" عاقبتهم محكمة جنايات الجيزة "أول درجة"، غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات، لأنهم في يوم 22 أبريل 2025، ضربوا المجني عليه "صبري . س"، عمدا حال إحرازهم أسلحة بيضاء - فأحدثوا إصابته التي تسببت في عاهة مستديمة بيده اليمنى.

وتابعت التحقيقات أن إصابة المجني عليه ترتب عليها حدوث إصابته إعاقة في فرد إصبع الأوسط لليد اليمنى واضطراب الإحساس باليد والساعد الأيمن والتي تقدر بنسبة 10%.

وأضافت أن المتهم الأول أحرز سلاحا أبيضا "كتر " بدون مسوغ من الضرورة المهنية، كما أحرز المتهمين الآخرين أسلحة بيضاء "سكين وكذلك".

وشهد المجني عليه أنه بتاريخ الواقعة، وحال تواجده بالحانوت ملكه حضر المتهم الأول "صبري . م" بالسيارة قيادته وأوقفها أمام محل يملكه، فتوجه إليه، وطلب منه عدم توقف السيارة أمام محله فما كان من الأخير إلا أن تعدى عليه بالسب والشتم وحدثت المشاجرة بينهما تعدى كل منهما على الأخر بالضرب بالأيدي.

وتابع المجني عليه أن المتهم استدعى أبنائه وعشيرته فحضر المتهمين الخمسة الآخرين، وقام المتهم الاول بالاعتداء عليه بالضرب في يده اليمنى ما أدى إلى حدوث إصابته والتي نتج عنها عاهه مستديمه كما قام كل من المتهمين بالاعتداء عليه بالضرب ما أدى إلى حدوث اصابته.