ترامب: مجتبى خامنئي أكثر عقلانية من والده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن وطهران قريبتان من توقيع اتفاق، لكنه أكد أن نحو 50 ألف جندي أمريكي منتشرين في المنطقة "لن يعودوا إلى الولايات المتحدة قريبا".

وأشار ترامب، في لقاء تلفزيوني الأحد، إلى أن إصابات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي "خطيرة جدا"، واصفا إياه بأنه "أكثر عقلانية من والده" المرشد الإيراني السابق.

ودعا ترامب إيران، خلال مقابلة مع شبكة ان بي سي ، إلى إبرام اتفاق من أجل التخلص من اليورانيوم المخصب، مهددا بتصعيد عسكري لإضعاف القدرات العسكرية لطهران أكثر. وكرر اعتقاده بأن قدرات إيران الدفاعية والهجومية تعرضت لتدمير واسع، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وقال ترامب: "انظروا، لقد دمرنا جيشهم بالكامل"، وأضاف: "لا يزال لديهم بعض الصواريخ. ولا يزال لديهم بعض الطائرات المسيّرة". وأشار إلى اعتقاده بأن إيران لم يتبق لديها سوى "21% أو 22%" من مخزونها الصاروخي الذي كانت تملكه قبل الحرب. واعتبر أن التكاليف التي تتحملها إيران "غير قابلة للاستمرار" لأن "اقتصادهم منهار".

وفي المقابل، أشاد ترامب بالاقتصاد الأمريكي، لكنه قال إنه اضطر إلى اتخاذ قرار بمواجهة إيران، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.

وألمح ترامب خلال المقابلة إلى أن الأمريكيين ينبغي أن يتحلوا بمزيد من الصبر بسبب الظروف المرتبطة بحرب إيران، معتبرا أن جزءا من صعوبة التوصل إلى سلام سريع يعود إلى أن الأمر يتطلب تغييرا جذريا في موقف طهران التاريخي تجاه الولايات المتحدة.

ووصف ترامب الإيرانيين بأنهم "أقوياء، وفخورون"، مضيفا: "هناك أمور لم يتخيلوا أبدا أنهم سيقومون بها، لكنهم سيضطرون إلى فعلها، ليس لديهم خيار، لكن ذلك يستغرق بعض الوقت".

وتابع: "نحن نتحدث عن 47 عاما كانوا خلالها يفعلون ما يريدون ويفلتون من العقاب".

وحمّل ترمب الرؤساء الأمريكيين السابقين مسئولية تطوير إيران "برنامجا للأسلحة النووية".

وأشار إلى أنه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، توصل فريق تفاوضي من 6 دول إلى اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

وشمل الاتفاق، الذي ضم الصين وروسيا، تصدير إيران معظم مخزونها من اليورانيوم، وتفكيك غالبية أجهزة الطرد المركزي، والسماح بعمليات تفتيش دولية.

غير أن ترامب، الذي انسحب من الاتفاق خلال ولايته الأولى، قال إن أي اتفاق جديد مع إيران لن يتضمن الإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وأضاف: "هذا يأتي لاحقا.. إذا التزموا وتصرفوا بشكل جيد، سنبدأ الحديث".

كما انتقد أوباما بسبب تسليم أموال لإيران، تعويضا عن صفقة أسلحة لم تُستكمل، بعد وقت قصير من توقيع الاتفاق النووي الأصلي.

اليورانيوم الإيراني المخصب

وبشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، قال الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على استعادة اليورانيوم عالي التخصيب وتدميره، إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وهدد ترمب طهران، في حال عدم التوصل لاتفاق، بـ"مواصلة إضعاف الجيش الإيراني إلى الحد الذي يسمح للقوات الأمريكية بجمع هذه المواد بنفسها بأمان".

وقال ترامب: "إذا توصلنا إلى اتفاق وأصبحنا أصدقاء الآن، فسنذهب جميعا معا، ستكون معداتنا، سنأخذ (اليورانيوم) وندمره، سواء في الموقع، أو ننقله إلى مكان آخر".

كما اعتبر ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة النشاط الإيراني بفضل ما وصفه بـ"الكاميرات الموجودة في الفضاء" التابعة لقوة الفضاء الأمريكية Space Force.