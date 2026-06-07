الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سحب رخصة دراجة نارية وطلب رشوة من قائدها

كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تضمنا ادعاء شخص سحب ضابط وفردي شرطة رخصة دراجته النارية دون وجه حق والتعدي عليه، زاعمًا مطالبتهم له بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطعي فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنا هذه الادعاءات من صاحب الحساب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 يونيو الجاري، وأثناء تنفيذ حملة مرورية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، استوقف الضابط المشار إليه، وبرفقته فردا شرطة، دراجة نارية يقودها القائم على التصوير، ويعمل مندوبًا بمعمل تحاليل بيطرية، وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية.

بفحص الدراجة النارية تبين عدم وجود الملصق الإلكتروني، فتم سحب تراخيصها وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. وعقب ذلك، صور قائد الدراجة النارية مقطعي الفيديو ونشرهما عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيًا كذبًا تعنت أفراد الحملة ضده ومطالبته بدفع رشوة مالية.

وأمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، ونفى تعرضه للتعدي أو مطالبته بدفع أي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، معللا قيامه بذلك بحالة الاستياء التي انتابته عقب سحب تراخيص الدراجة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.