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تراجعت مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الاحد 7 يونيو 2026، وجاء أداء أسواق المال كالتالي:

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على انخفاض في مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 8,833 مليار جنيه.

وانخفاض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند 52166.94 نقطة.

وجاء سهم شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 13.43% ليغلق عند 0.659 جنيه، بينما كان حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية الأكثر انخفاضًا بنسبة 11.36% ليغلق عند 0.156 جنيه.

بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على انخفاض بنسبة 0.56% مسجلًا 10,928.79 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت 3,484 مليار ريال.

وتصدر سهم شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 7.53% ليغلق عند 48.58 ريال، بينما كان سهم شركة جرير للتسويق الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.96% ليغلق عند 15.54 ريالًا.

السوق الكويتية

تراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.46% عند مستوى 9,181.27 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 68 مليون دينار.

وجاء سهم الشركة التجارية العقارية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 3.66% ليغلق عند 198 فلسًا، في حين تصدر سهم الشركة العملية للطاقة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 2.51% ليغلق عند 272 فلساً كويتيا.