ترامب: واشنطن ستتولى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران

ترامب: نقترب من توقيع اتفاق ونضغط على إيران للمضي قدما في التخلي عن طموحاتها النووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران على استعادة وتدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، في حال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة بين البلدين منذ ثلاثة أشهر.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «NBC» الأمريكية، أن أي اتفاق محتمل قد يتضمن إشرافًا أمريكيًا على نقل المواد النووية وتدميرها، سواء داخل إيران أو خارجها، مؤكدًا أن واشنطن تسعى إلى ضمان عدم استخدام هذه المواد في أي برنامج للتسليح مستقبلًا.

وحذر الرئيس الأمريكي من أنه في حال فشل المفاوضات، فإن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة ضغوط عسكرية على إيران، بما يتيح لها التعامل مع هذه المواد بصورة مباشرة وآمنة.

وأكد ترامب أن بلاده تمتلك القدرات التقنية اللازمة لمراقبة الأنشطة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الجانبين اقتربت من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية، إلا أنه يسعى إلى تضمين بنود إضافية تمنع طهران ليس فقط من تطوير هذه الأسلحة، بل أيضًا من شرائها أو الحصول عليها بأي وسيلة أخرى، لضمان عدم الالتفاف على الاتفاق مستقبلًا.

وأشار ترامب إلى أن الجانب الإيراني أبدى تحفظات أولية على هذا الشرط، قبل أن تتقدم المباحثات لاحقًا في هذا الملف.