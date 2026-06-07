ترامب: لن نرفع التجميد عن الأصول الإيرانية حال التوصل إلى اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن ترفع التجميد عن الأصول الإيرانية حال التوصل إلى أي اتفاق مع طهران، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستخضع للتقييم في مرحلة لاحقة.

وأضاف ترامب، في لقاء لشبكة «NBC»، اليوم الأحد، أن التوصل إلى تسوية دائمة يتطلب تغييرًا جوهريًا في نهج إيران تجاه الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذا التحول يحتاج إلى وقت بعد عقود من التوتر والصراع بين البلدين.

كما حمّل الإدارات الأمريكية السابقة مسئولية ما وصفه بـ«تنامي القدرات النووية الإيرانية»، مؤكدًا أن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن ضمانات أكثر صرامة من الاتفاقات السابقة.

وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، قال ترامب إنه لا يعتزم سحب القوات الأمريكية في الوقت الراهن، رغم تراجع القدرات العسكرية الإيرانية، بحسب تقديره.

ولفت إلى أن واشنطن نجحت في تدمير الجيش الإيراني بالكامل، قائلًا إن طهران لم يتبق لديها سوى 22% من مخزونها الصاروخي الذي كان متاحًا قبل الحرب.

وأضاف أن استمرار انتشار القوات الأمريكية يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار ودعم الجهود الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن واشنطن ستبقي قواتها في المنطقة إلى حين استكمال أهدافها المتعلقة بالتوصل إلى تسوية نهائية مع إيران.