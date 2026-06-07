إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بشبين القناطر

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أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر بين منطقتي الدير والمنزلة في اتجاه مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة وتم الدفع بسيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، حيث تم نقل 5 مصابين إلى مستشفى شبين القناطر المركزي، بينما جرى نقل مصابين اثنين إلى مستشفى قها التخصصي.

تم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، فيما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين بسهولة ويسر.