أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الاستعدادات الجارية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة جميع مؤسسات الدولة على توفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة لأبنائنا الطلاب، مشددة على أن نجاح منظومة الامتحانات ينعكس بشكل مباشر على مستقبل أجيال كاملة.

وقالت النائبة إن الثانوية العامة ليست مجرد امتحانات دراسية، بل محطة مصيرية في حياة مئات الآلاف من الطلاب وأسرهم، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام الامتحانات وخروجها بالصورة التي تليق بالدولة المصرية.

وأشادت بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعدادًا للامتحانات، مؤكدة أهمية تطبيق الإجراءات التنظيمية بكل حزم، والتصدي لأي محاولات للغش أو تسريب الامتحانات حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وترسيخ قيم العدالة والنزاهة بين جميع الطلاب.

وطالبت بضرورة توفير الدعم النفسي والمعنوي للطلاب خلال هذه المرحلة المهمة، وتهيئة الأجواء المناسبة داخل المنازل واللجان الامتحانية، بما يساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل أداء ممكن، بعيدًا عن التوتر والضغوط.

كما دعت أولياء الأمور إلى مساندة أبنائهم وبث الثقة في نفوسهم، مؤكدة أن النجاح لا يقاس بامتحان واحد، وإنما بالإصرار والاجتهاد والقدرة على مواصلة السعي نحو تحقيق الأهداف والطموحات.

واكدت النائبة عبير عطا الله ، أن الدولة المصرية تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهلها لتنظيم امتحانات الثانوية العامة بكفاءة واقتدار، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، وأن تكلل جهودهم بالنتائج التي يستحقونها، بما يسهم في بناء جيل قادر على قيادة مستقبل الوطن وتحقيق نهضته.