ترامب: أسعار النفط ستنخفض بعد انتهاء الحرب والأمريكيون سيشعرون بالارتياح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المواطنين الأمريكيين سيشعرون بالارتياح مع انتهاء الحرب، مؤكدًا أن أسعار النفط ستنخفض عقب ذلك، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح ترامب، في لقاء لشبكة «NBC»، اليوم الأحد، أن انتهاء الأزمة سيُفضي إلى نتائج غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط سيخفف من الضغوط الاقتصادية التي واجهها المستهلكون بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وفي الشأن الاقتصادي، أشاد ترامب بأداء الاقتصاد الأمريكي، واصفًا تقرير الوظائف الأخير بأنه «قوي للغاية».

لكن الرئيس الأمريكي أقر بأن التطورات المرتبطة بالمواجهة مع إيران أسهمت في ارتفاع بعض الأسعار، خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «كان السماد رخيصًا جدًا وسعر البنزين منخفضًا جدًا.. كان بإمكاني إبقاء الوضع على هذا النحو. لكنني قلتُ، عليّ أن أُغيّر الوضع قليلًا»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «أسعار البنزين والسماد ارتفعت قليلًا، لكن قراراته تساهم في التخلص من سلاح نووي في أيدي أشخاص شديدي الخطورة»، وفق وصفه.

وشدد ترامب على أن الأولوية تتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلًا: «لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ولن يحدث ذلك».