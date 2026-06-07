ضبط متهم بالاستيلاء على هاتفين من متعلقات فتاة بعد عودته من الخارج

ألقت الأجهزة الأمن القبض على شخص استولى على هاتفين محمول من متعلقات فتاة عاملة بالخارج بعد عودته للبلاد.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى فتاة تقيم حاليًا بإحدى الدول للعمل، من قيام أحد الأشخاص بالاتفاق معها، أثناء تواجدهما بالدولة ذاتها، على تدبير تذكرة سفر له للعودة إلى البلاد، مقابل تسليم بعض متعلقاتها الشخصية إلى أسرتها، إلا أنه لم يفِ بالاتفاق واستولى على تلك المتعلقات عقب وصوله إلى البلاد.

بالفحص أمكن تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بأنه تسلم حقيبتين من الشاكية تحتويان على هاتفين محمولين وأجهزة كهربائية وملابس، لتوصيلها إلى أسرتها داخل البلاد.

وأضاف أنه عقب وصوله لم يتمكن من سداد الرسوم الجمركية الخاصة بالحقيبتين، فقام بتركهما بأمانات مطار القاهرة الدولي، واستولى على الهاتفين المحمولين فقط.

وبإرشاده، تم ضبط الهاتفين المستولى عليهما، كما تم استدعاء أسرة الشاكية، التي أيدت ما ورد بالفحص وأقوال المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.