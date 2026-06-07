ترامب: مجتبى خامنئي أكثر عقلانية من والده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القيادة الإيرانية الجديدة تبدو «أكثر عقلانية وذكاءً»، وذلك في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وعدد من مساعديه.

وأوضح ترامب، في لقاء لشبكة «NBC»، أن المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي، يشارك في عملية الموافقة على الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه، مؤكدًا استعداده لإجراء محادثات مباشرة معه إذا أبدى الأخير رغبة في ذلك.

وأضاف أنه لم يجرِ أي اتصال مباشر مع المرشد الإيراني الجديد حتى الآن، لكنه لا يستبعد حدوث ذلك مستقبلًا.

كما أشاد ترامب بمجتبى خامنئي، معتبرًا أنه «أكثر عقلانية» من والده، مشيرًا إلى أنه يواجه ظروفًا صحية صعبة، لكنه أظهر، بحسب وصفه، قدرًا من الشجاعة في تعامله مع القضايا السياسية خلال هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بمكان وجود المرشد الإيراني، امتنع ترامب عن تأكيد امتلاكه معلومات دقيقة بهذا الشأن، مكتفيًا بالقول إن هناك «احتمالًا كبيرًا» بأنه يعرف موقعه.