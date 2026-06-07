نتنياهو: لن نسمح لحزب الله بإطلاق النار على أراضينا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اجتماع لمجلس الوزراء، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، إن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بإطلاق النار على أراضيها أو مستوطناتها، و"ستتصرف وفقا لذلك."

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه اعترض مقذوفين تم إطلاقهما من لبنان، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وصرح نتنياهو ، في 2 يونيو، بأن إسرائيل ستقصف ضواحى بيروت، إذا استأنف حزب الله قصف شمال إسرائيل.

وأضاف نتنياهو "إننا نطبق الحصار على حماس من جميع الجهات" في قطاع غزة

ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل تسيطر حاليا على أكثر من 60% من قطاع غزة، ومن المتوقع أن تصل قريبا إلى 70%.

وتابع: "نحن بصدد منع حماس من إعادة التسلح أو إيذائنا، كما نقوم أيضا بتصفية كبار قادتها."