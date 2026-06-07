 نتنياهو: لن نسمح لحزب الله بإطلاق النار على أراضينا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: لن نسمح لحزب الله بإطلاق النار على أراضينا

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأحد 7 يونيو 2026 - 4:15 م | آخر تحديث: الأحد 7 يونيو 2026 - 4:15 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اجتماع لمجلس الوزراء، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، إن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بإطلاق النار على أراضيها أو مستوطناتها، و"ستتصرف وفقا لذلك."

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه اعترض مقذوفين تم إطلاقهما من لبنان، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وصرح نتنياهو ، في 2 يونيو، بأن إسرائيل ستقصف ضواحى بيروت، إذا استأنف حزب الله قصف شمال إسرائيل.

وأضاف نتنياهو "إننا نطبق الحصار على حماس من جميع الجهات" في قطاع غزة

ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل تسيطر حاليا على أكثر من 60% من قطاع غزة، ومن المتوقع أن تصل قريبا إلى 70%.

وتابع: "نحن بصدد منع حماس من إعادة التسلح أو إيذائنا، كما نقوم أيضا بتصفية كبار قادتها."

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