عضو بفريق التفاوض الإيراني: طهران قد تحدد مهلة 30 يوما لإعادة فتح مضيق هرمز

قال عضو في فريق التفاوض الإيراني إن طهران قد تحدد مهلة مدتها 30 يوما لإعادة فتح مضيق هرمز تحت الإدارة الإيرانية، في ضوء الإجراءات الأمريكية، وذلك خلال مقابلة مع وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وقال مجيد شاكرى، عضو فريق التفاوض الإيراني خلال المحادثات الأخيرة في إسلام آباد: "بموجب هذا المقترح، ينبغي على طهران أن تعلن أن إعادة فتح مضيق هرمز تحت الإدارة الإيرانية لن تكون ممكنة إلا بعد مرور 30 يوما على إزالة جميع التهديدات الصادرة عن الولايات المتحدة وحلفائها"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وفرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على المضيق في أبريل، بعد أن أغلقت إيران هذا الممر المائي عقب بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير.

وفي الوقت نفسه، قالت شينا أنصاري، رئيسة دائرة البيئة الإيرانية، إن مقترح فرض رسوم على الخدمات البحرية والبيئية في مضيق هرمز لا يزال قيد الدراسة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن أنصاري قولها: "النقاش لا يقتصر على تحصيل الرسوم فقط، بل يتعلق بتقديم خدمات قد تشمل الإرشاد الملاحي، وعمليات البحث والإنقاذ، وضمان أمن السفن، وحماية البيئة البحرية".

وأضافت أن الرسوم المقترحة سترتبط جزئيا بالأضرار البيئية الناجمة عن حركة الملاحة البحرية والمخاطر التي تتعرض لها النظم البيئية البحرية.

وفي ظل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، لا تزال حركة الملاحة التجارية عبر هذا الممر المائي الحيوي منخفضة بشكل ملحوظ.

كما لا يزال مستقبل المضيق غير واضح في ظل استمرار الجمود في المفاوضات، رغم تأكيد المسئولين الإيرانيين مرارا سيادة طهران على المضيق إلى جانب سلطنة عُمان.

ووفقا لعضو بارز في البرلمان الإيراني، فإن السفن التي تعبر مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من إيران تُفرض عليها حاليا رسوم تتراوح في المتوسط بين 1.5 مليون ومليوني دولار.

في المقابل، تصر الولايات المتحدة على أن يكون المضيق "مفتوحا بالكامل" أمام حركة الشحن التجاري بعد انتهاء الحرب، من دون أي رسوم أو شروط.