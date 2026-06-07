ترامب: لن نرفع العقوبات أو نفرج عن الأصول الإيرانية قبل إبرام اتفاق سلام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يفرج عن الأصول الإيرانية المجمدة ولن يرفع أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية: "سيأتي ذلك بعد الاتفاق. نعم.. إذا تصرفوا بشكل جيد، وإذا قاموا بعمل جيد، سنبدأ الحديث.. نعم".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع طهران.

وأضاف أنه يريد الإبقاء على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى "اكتمال" المهمة، وأن الولايات المتحدة ستصادر وتدمر مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي يُعتقد أن جزءا كبيرا منه مخزن في أعماق كبيرة تحت الأرض.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران باتتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق، وهي نقطة يكررها كثيرا رغم استمرار وجود ملفات خلافية رئيسية بين الطرفين، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان، والبرنامج النووي الإيراني، ووضع مضيق هرمز الاستراتيجي.