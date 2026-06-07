وزير الرياضة يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل التعاون المشترك

التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، فؤاد برغش، وزير الرياضة بدولة ليبيا، وذلك لبحث البرامج والأنشطة والمشروعات في ضوء الحرص على تكثيف التعاون بين البلدين.

ورحب جوهر نبيل بوزير الرياضة الليبي، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الجانبين على مستوى القطاعين الرياضي والشبابي، كما تم الاتفاق خلال اللقاء على استضافة مصر لمعسكرات الفرق والمنتخبات والأندية الليبية في مختلف الألعاب، خاصة أن مصر تمتلك البنية التحتية والمدن الرياضية والشبابية المميزة وعلى أعلى المستويات.

من جانبه، أكد وزير الرياضة الليبي خلال اللقاء أن الدولة المصرية تمتلك خبرات كبيرة تسعى ليبيا للاستفادة منها عبر التعاون الثنائي ونقل التجربة المصرية، خاصة في مجال المنشآت الرياضية وكيفية إدارتها وصيانتها، مشيرًا إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية والخدمات الشبابية والرياضية خلال السنوات الماضية.