إصابة رئيس لجنة و4 ملاحظين في الشهادة الإعدادية إثر انقلاب سيارة بالمنيا

تلقت غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير لمجموعة من المعلمين أثناء توجههم إلى إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة السلام في مركز سمالوط؛ ما أسفر عن إصابات متعددة بينهم خمسة معلمين.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "زينهم مصطفى إبراهيم، 50 عامًا، مقيم بقرية نزلة الفلاحين، ونادي إسكندر حنا، 59 عامًا، مقيم بقرية طحا الأعمدة، وعيد سامي إسحق، 50 عامًا، مقيم بقرية طحا الأعمدة، وسمير ميلاد، 58 عامًا، مقيم بقرية طحا الأعمدة، وهالة محمد محمد، 47 عامًا، مقيمة بقرية طحا الأعمدة".

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، إذ جرى التعامل مع الحالات داخل قسم الطوارئ وتقديم الرعاية العاجلة.

من جانبه، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، خيري فؤاد، نقيب معلمي سمالوط، بالتوجه إلى المستشفى لمتابعة الحالات الصحية للمصابين والاطمئنان على سير العلاج والتواجد مع أسرهم في المكان.

وأكدت النقابة، استمرار متابعة الوضع الصحي بشكل مستمر، مع خروج أربعة معلمين بعد تحسن حالتهم، فيما تقرر حجز إحدى المصابات تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة.

وتبين أن المعلمة" هالة محمد محمد سليم، مديرة مدرسة السلام"، تعاني من ارتجاج وبعض الأعراض المصاحبة، وتمت متابعتها داخل المستشفى تحت الملاحظة المستمرة.

وشهد مستشفى سمالوط التخصصي حالة استقرار لعدد من المصابين بعد تلقي الإسعافات الأولية، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة الحالة المتبقية داخل قسم الملاحظة مع تحسن تدريجي في المؤشرات الحيوية.