إن بي سي: ترامب لا يستبعد تعويض بعض المشاركين في أحداث اقتحام الكابيتول

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفع الحكومة تعويضات لأشخاص وُجهت إليهم اتهامات بالاعتداء على عناصر الشرطة خلال الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021.

وقال ترامب إن الانتخابات الأخيرة في ولاية كاليفورنيا كانت "مزورة"، وذلك في مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

ودافع ترامب عما تسميه إدارته "صندوق مكافحة تسييس مؤسسات الدولة"، قائلا إن المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بينما كان الكونجرس يستعد للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 6 يناير 2021 تعرضوا للاستهداف بشكل غير عادل من قبل المدعين العامين ويستحقون التعويض.

كما وصف ترامب انتخابات الرئاسة لعام 2020 بأنها "قذرة"، وانتقل للحديث عن انتخابات كاليفورنيا التي جرت الثلاثاء الماضي، والتي استمر فرز أصواتها حتى عطلة نهاية الأسبوع.

وأثار الشكوك حول نتائج الانتخابات في الولاية، وذلك بعد إعلان مدعٍ فيدرالي يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود "تحقيقات متعددة بشأن تزوير انتخابي" في كاليفورنيا.

وقال ترامب: "هل تعتقدين أنه من المناسب أن تُجرى انتخابات وبعد خمسة أيام لا يكونوا قريبين حتى من تحديد الفائز؟"

وتأتي تصريحات ترامب بشأن صندوق "مكافحة التسييس" الذي تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار في وقت لا يزال مصيره غير محسوم. ففي 29 مايو، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرا مؤقتا يمنع إدارة ترامب من إنشاء الصندوق إلى حين البت في دعوى قضائية تهدف إلى إيقافه.

ووُجهت اتهامات إلى 1600 شخص على خلفية اقتحام الكابيتول، فيما صدرت أحكام بحق 1100 منهم قبل انتهاء ولاية إدارة بايدن.

وخلال انتقال السلطة في 6 يناير، اقتحم بعض المحتجين المبنى وهم يحملون أسلحة صاعقة ورذاذا دفاعيا وأعمدة أعلام وأدوات أخرى يمكن استخدامها لإلحاق الأذى.

وأصيب أكثر من 140 شرطيا خلال أعمال الشغب.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بالعفو عن العديد من المشاركين في الاحتجاجات.

وفي أول يوم من ولايته الجديدة، نفذ وعده ومنح عفوا لنحو 1500 شخص شاركوا في أعمال الشغب، بمن فيهم أشخاص اعتدوا على رجال الشرطة.

وقال ترامب في المقابلة إن الذين أقروا بالذنب فعلوا ذلك لأنهم تعرضوا للتهديد بأحكام طويلة.